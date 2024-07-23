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Esenler'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Sıkıştı

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Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JSY 13 plakalı otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçerek 34 LR 7329 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan otomobillerin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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