Esenler'de Otomobil Bariyere Çarptı: 5 Yaralı

Güncelleme:
O-3 Bağlantı Yolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı ve takla attı. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Esenler'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

O-3 Bağlantı Yolu Edirne istikametinde 34 FCV 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada 5 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, bu esnada otomobil yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
