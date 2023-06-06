Esenler'de Motosikletli Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

ESENLER'de şüphe üzerine takibe alınan motosikletli uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kazım Karabekir Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Ekipler şüphe üzerine 34 CUR 067 plakalı motosikleti takip aldı. Ekipler motosiklet sürücüsü S.Ç.,'nin bir sokakta motosikletinden inerek ön teker ve çamurluk arasından çanta çıkardığını gördü. S.Ç.'nin çantadan aldığı uyuşturucu maddeyi yaklaşık 20 metre ilerideki bir evden sarkıtılan sepete koyup, içinden 400 lira aldığı gördü. Ekipler S.Ç.'nin yanına giderek üst araması ardından da motosiklette arama yaptı. Motosiklette çamurluk ile tekerlek arasında bulunan çanta içerisinde toplam 72 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. S.Ç. gözaltına alındı.