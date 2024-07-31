Üye Girişi
Haberler

Esenler'de Motosikletli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de kaldırımda duran Metin Dolan, motosikletle olay yerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis, saldırının ardından motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

ESENLER'de kaldırımda duran Metin Dolan, motosikletle olay yerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis, saldırının ardından motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Menderes Mahallesi, 369. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinin önünde duran Metin Dolan, motosikletle olay yerine gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki kişi oldukları öğrenilen saldırganlardan biri motosikletten inerek Dolan'a 3 el ateş etti. Dolan yere düşerken, saldırganlar olay yerine geldikleri motosiklete binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Dolan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Dolan hayatını kaybetti. Polis, motosikletle olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenler Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

 Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış

Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış

Bakmadan Geçme

Yeni Hamas lideri kim oldu? Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni lideri kim oldu, Haniye'nin yerine kim geçti? YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 31 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? İzmir yangın mı çıktı? SON DAKİKA İzmir URLA yangın söndü mü? Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Süper Lig yeni kupası nasıl, 2024-25 şampiyonluk kupası görseli ve detayları! S Sport Plus CANLI izle! (MİLAN-REAL MADRİD) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haniye nasıl öldü, kim öldürdü? Haniye'ye kim suikast yaptı, neden öldürüldü? Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Maltepe, Şişli 1 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi!
Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title