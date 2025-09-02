Esenler'de Motosiklet Trafik Tartışması Kanlı Bitti

Esenler'de, trafikte yol tartışmasında motosikletlinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde, 1 Eylül'de arkadaşıyla motosikletiyle gezen Zekeriya A. (19) bir sokakta ters yöne girdi.

Yolun karşısından gelen motosikletin sürücüsü C.E. ile Zekeriya A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletten inen sürücüler arasında çıkan kavgada, Zekeriya A'yı darbeden C.E. motosikletiyle kaçtı.

Kavgada burnu kırılan Zekeriya A, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Zekeriya A. emniyete giderek C.E'den şikayetçi oldu.

Zekeriya A, polisteki ifadesinde, motosikletli C.E'nin yanına konuşmak için yaklaştığında burnuna yumruk atıldığını, zanlının başını asfalta vurduğunu anlatarak, "Bu esnada C.E'nin motoruna bindiğini gördüm, sonrasında bayıldım. Kendime geldiğimde yanımda arkadaşım vardı. Olay yerine gelen ambulansla beni hastaneye götürdüler. Tedavim sonucunda kırık olan burnumun eskisi gibi olamayacağını, estetik ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Tartışma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.