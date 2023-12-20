Haberler ›› Güncel ›› Esenler'de Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı

Esenler'de Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı

20 Aralık 2023 10:45 Güncelleme: 10:46 Abone Ol

Esenler'de bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı. Yangın, üst katlardaki evlere de sıçradı ve olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve yangının ardından yapılan incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.