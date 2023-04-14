Esenler'de metrodan dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
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Esenler'de, metronun fren balatasından yükselen duman nedeniyle yolcular tahliye edildi.
Esenler'de, metronun fren balatasından yükselen duman nedeniyle yolcular tahliye edildi.
Kirazlı-Yenikapı seferini yapan metrodan Menderes durağına geldiği sırada duman yükseldi.
Acil uyarı alarmlarının çalmasıyla yolcular metrodan tahliye edildi. Görevliler yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, dumanın fren sistemindeki balatalardan kaynaklandığı öğrenildi.
Metrodan yükselen dumanı, yolcular cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Kaynak: AA / Güncel