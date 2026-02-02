Haberler

Esenler'de metronun raydan çıkması sonucu aksayan seferler normale döndü

Güncelleme:
Esenler'de raydan çıkan metro seferlerinin aksamasının ardından ekiplerin çalışmaları sonucu seferler tekrar normale döndü. Yolcuların tepkileri sosyal medyada gündem oldu.

Esenler'de, bir metronun raydan çıkması nedeniyle aksayan seferler, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan metro, Esenler Otogar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Yolcular buradan tahliye edilirken, ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.

Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi yer aldı.

Yolcular, metro hattında meydana gelen gecikmelere sosyal medyadan da tepki gösterdi.

Evlerine ve iş yerlerine gidemediklerini belirten yolcular, seferlerdeki aksamaların giderilmesi için yetkililerden gerekli tedbirleri almasını talep etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda metro tekrar raya oturtuldu.

Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
