Esenler'de Kontakta Bırakılan Otomobil Çalındı, İki Zanlı Gözaltına Alındı
Esenler'de anahtarını kontakta bırakılan otomobil çalındı. Olayla ilgili güvenlik kameralarından tespit edilen iki zanlı gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin daha önceki suça dair kayıtları olduğu öğrenildi.
Esenler'de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta Y.K'nin anahtarını kontakta bırakarak caddeye park ettiği otomobilinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.K. (21) ve T.G'yi (20) gözaltına aldı.
Sorgulamada S.K'nin 12, T.G'nin 4 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.