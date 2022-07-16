ESENLER'DE KENDİSİNİ UYARANLARIN ÜZERİNE MİNİBÜSÜ SÜRDÜ - Haberler

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ESENLER'DE KENDİSİNİ UYARANLARIN ÜZERİNE MİNİBÜSÜ SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENLER'DE KENDİSİNİ UYARANLARIN ÜZERİNE MİNİBÜSÜ SÜRDÜ

ESENLER'de minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran Elif Nisa A. (15) ile Yağmur S.'nin (17) üzerine minibüsü sürdü.

ESENLER'de minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran Elif Nisa A. (15) ile Yağmur S.'nin (17) üzerine minibüsü sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler Çinçindere Caddesi'nde Çarşamba günü saat 10.30'da  trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Yayaların karşıya geçmesini engelleyen minibüsü fark eden Elif Nisa A. ile Yağmur S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı. Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif Nisa A. ve Yağmur S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Elif Nisa A. ile Yağmur S., yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte manevra yapan minibüs şoförü, Minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Nisa A. ve Yağmur S.'nin üzerine sürdü. Çevredekiler minibüs şoförüne tepki gösterirken, Elif Nisa A. ile Yağmur S., aileleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, minibüs şoförü Sedat Arde'yi gözaltına aldı.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Elif Nisa A. ile Yağmur S.'nin şoförünün üzerlerine sürdüğü minibüsten kaçarak kendilerini korumaya çalıştığı görülüyor.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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