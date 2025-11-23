Esenler'de Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir bariyeri aşarak ağaçlık alana girdi. Ağaca çarparak durabilen otomobilin içerisinde sıkışan sürücüs kazada ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Esenler O-3 Avrupa Otoyolu İstoç istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ER 7535 plakalı otomobil, bariyerleri aştıktan sonra ağaçlık alana girdi. Ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.