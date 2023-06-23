Esenler'de Kasap Dükkanına İki Kez Silahlı Saldırı

Esenler'de bir kasap dükkanına gün içerisinde iki kez silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda ölen yada yaralanan olmadı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Menderes Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan kasap dükkanı sabah saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Motosikletli olduğu iddia edilen saldırgan saat 16.30 sıralarında tekrar gelerek dükkanın tabelasına ateş ederek kaçtı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

"HAVAYA ATEŞ EDİP GİTTİ"

Dükkan çalışanı Mahmut Özcan, şüpheli şahsın tabelaya doğru ateş edip olay yerinden kaçtığını belirterek, "Herhangi bir bilgimiz yok. Arka tarafta çalışıyorduk. Sabahta geldiklerini söylediler. Öğlen vakitlerinde buradan gelip 2 el ateş edip gitti. Herhangi bir husumet yok diye biliyoruz. Herhangi bir yaralanma falan yok. Sadece havaya ateş edip geçtiler, tabelaya doğru" ifadelerini kullandı.