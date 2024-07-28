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Esenler'de Kahvehaneye Silahlı Saldırı

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Esenler'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı ve polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenler'de kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırıldı.

Menderes Mahallesi 329. Sokak'taki kahvehanenin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Açılan ateş sonucu kahvehane ile içerideki buzdolabının camlarına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde sokakta boş kovanlar buldu.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Esenler Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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