Esenler'de kadınlara sözlü tacizde bulunan kişiye saldırı

ESENLER'de parktaki kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye çevredekiler saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 8 Haziran Perşembe Günü akşam saatlerinde İbrahim Turhan Lisesi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan kadınlara bir kişi sözlü tacizde bulundu. Parktaki vatandaşlar şüpheliye tepki gösterince tartışma çıktı. Bir süre sonra çevredekiler taciz şüphelisine tekme tokat saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.