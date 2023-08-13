Esenler'de Taksiyi Durduran Kadın Düşürülen Telefonu Çaldı

ESENLER'de taksi ile sokaktan geçen bir kadın, o anda binadan çıkan S.K.'nın düşürdüğü telefonu fark ederek aracı durdurdu. S.K. binadan uzaklaşırken, taksiden inen kadın telefonu çalarak aynı araçla sokaktan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 8 Ağustos Salı günü saat 16.45 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. isimli kadın apartmandan çıktığı esnada telefonunu yere düşürdü. S.K. yere düşen telefonunu fark etmeden yoluna devan ederken, o esnada taksiyle sokaktan geçen başka bir kadın telefonu fark etti. Taksiden inen kadın telefonu aldıktan sonra yine aynı taksiye binerek yoluna devam etti.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde S.K'nın telefonu yere düşürdükten sonra yoluna devam ettiği, taksiden inen kadının da telefonu alıp taksiye bindiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel