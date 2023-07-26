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Esenler'de Kaçak Göçmenler Camdan Atladı

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Esenler'de polislerin düzenlediği operasyonda kaçak göçmenler, yakalanmamak için birinci kattaki evin camından atladı. Olay anları kameraya yansıdı.

Esenler'de polisler kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini fark eden kaçak göçmenler yakalanmamak için birinci kattaki evin camından atladı. Kaçak göçmenlerin camdan ardarda atladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenler Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine polis ekipleri Birlik Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini duyan 6 Afganistan ve 4 Filistinli kaçak göçmen, polisten kaçmak için 1. kattaki evin camından atladı. Polis ekipleri camdan atlayan 10 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. 10 kaçak göçmeni emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürdü. Kaçak göçmenlerin camdan ardarda atladığı anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Esenler Güncel Haberler

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