Esenler'de İş Yerinden 400 Bin Lira Değerinde Elektronik Eşya Çalındı

Esenler'de bir iş yerinden duvarını delerek giren şüpheli, 400 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı iddiasıyla tutuklandı. İş yerinde yapılan incelemede, hırsızlığın duvardaki delikten gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.