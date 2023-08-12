Esenler'de İş Yerinden 400 Bin Lira Değerinde Elektronik Eşya Çalındı
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Esenler'de bir iş yerinden duvarını delerek giren şüpheli, 400 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı iddiasıyla tutuklandı. İş yerinde yapılan incelemede, hırsızlığın duvardaki delikten gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
Esenler'de duvarını delerek girdiği iş yerinden 400 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Turgut B'nin 28 Temmuz'da iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, hırsızlığın iş yerinin arka cephesindeki duvara açılan delikten içeriye giren kişilerce yapıldığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkal ve kimliklerini tespit ettikleri biri kadın 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin iş yerinden yaklaşık 400 bin lira değerinde cep telefonu, dizüstü bilgisayar, kamera kayıt cihazı ve akıllı saat çaldıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. (49) tutuklanırken, kadın şüpheli N.B. (50) serbest bırakıldı.