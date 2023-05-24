ESENLER'DE İŞ YERİNDE PATLAMA KAMERADA: 4 YARALI

İSTANBUL DHA - Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemeler göre 4 kişi yaralandı.

Erdi DEMİR- Emre KURT - İSTANBUL DHA - Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemeler göre 4 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Patlama saat 16.30 sıralarında Esenler Turgut Reis mahallesinde bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken iş yerinde hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.