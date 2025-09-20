Haberler

Esenler'de Hükümlü Kaçmasına Yardım Eden 2 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü K.Y., polis operasyonu sırasında kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı. Kaçmasına yardım eden 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Esenler'de, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile polisin yakalamak için yaptığı operasyon sırasında kaçmasına yardım eden 2 şüpheli yakalandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.Y'nin (37) Esenler'de bir iş yerinde bulunduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, bunun üzerine 18 Eylül'de söz konusu iş yerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin geldiğini fark eden K.Y. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında 2 şüpheli, görevli polis memuruna mukavemet göstererek K.Y'nin kaçmasına yardım etti.

Hükümlü K.Y, olayın ardından kısa sürede yakalanırken, kaçmasına yardım eden M.Y. (34) ve K.Y. (32) ise ertesi gün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü K.Y, buradaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Şüpheliler M.Y. ve K.Y. de "polise mukavemet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından adliyeye çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.