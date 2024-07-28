Esenler'de Hastanede Yangın Çıktı, Hastalar Tedbir Amaçlı Sevk Edildi

Esenler'de, özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle hastalar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Burada tedavi gören hastalar, önlem olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.