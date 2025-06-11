Esenler'de Hafriyat Kamyonunun Yan Yatması Trafiği Felç Etti
Esenler'de TEM Otoyolu'nda bir hafriyat kamyonunun yan yatması sonucu bölgedeki trafik yoğunluğu arttı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çeşitli sürücülerin ters yönde gitmeye çalışması görüntülendi.
Esenler'de TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun yan yatması sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yan yattı.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Trafik yoğunluğu oluşan bölgede bazı sürücülerin ters yönde gitmeye çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Hafriyat kamyonu vinç ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel