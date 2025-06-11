Esenler'de Hafriyat Kamyonunun Yan Yatması Trafiği Felç Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de TEM Otoyolu'nda bir hafriyat kamyonunun yan yatması sonucu bölgedeki trafik yoğunluğu arttı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çeşitli sürücülerin ters yönde gitmeye çalışması görüntülendi.

Esenler'de TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun yan yatması sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yan yattı.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trafik yoğunluğu oluşan bölgede bazı sürücülerin ters yönde gitmeye çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Hafriyat kamyonu vinç ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Osman Ağa'nın kızı Dilek tatil pozlarıyla gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı

Bakan Tunç Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı Şişli sokaklarını karıştırdı
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.