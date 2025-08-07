Esenler'de Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

Esenler'de seyir halindeki hafif ticari araç, aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu park halindeki bir araca çarptı. Kazada çocuk yaralanmadan kurtulurken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza öğle saatlerinde Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden hafif ticari araç, yola aniden çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaparak, yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Küçük çocuk kazayı yaralanmadan atlatırken araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
