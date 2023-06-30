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Esenler'de Hafif Ticari Araç İETT Otobüsüne Çarptı: 6 Yaralı

Esenler'de Hafif Ticari Araç İETT Otobüsüne Çarptı: 6 Yaralı

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Esenler'de hafif ticari aracın park halindeki İETT otobüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenler'de hafif ticari aracın park halindeki İETT otobüsüne çarpmasıyla 6 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esenler Tuna Mahallesi'nde 19 TR 622 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki 34 HO 1366 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hızla gelen hafif ticari aracın İETT otobüsüne çarpması ve sonrasında araçtakilerin bazılarının yere düşme anları ve çevredekilerin koşuşturmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Esenler İETT Güncel Haberler

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