Esenler'de Hafif Ticari Araç İETT Otobüsüne Çarptı: 6 Yaralı
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Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, park halinde duran İETT otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anları ise otobüsün kamerasına yansıdı.
Kaza geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 03.30 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. 19 TR 622 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 HO 1366 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişi tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Yaralılardan 1'inin durumunun ciddiyetini korduğu öğrenildi. İETT otobüsüne çarpan hafif ticari araç ise, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
OTOBÜSÜN KAMERASINA YANSIDI
Park halindeki İETT otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde hafif ticari aracın otobüse çarptığı anlar kayda geçti. Kaza sonrasında hafif ticari aracın içindeki 1 kişinin çarpmanın etkisiyle araçtan fırladığı anlar da kemara kaydında görülüyor.