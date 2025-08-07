Esenler'de Hafif Ticari Araç Çocukla Çarpıştı

Esenler Oruçreis Mahallesi'nde bir hafif ticari araç, yola aniden çıkan bir çocuğa çarpmamak için manevra yaparken park halindeki bir otomobile de çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de hafif ticari aracın aniden yola çıkan çocuk ile park halindeki bir otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Oruçreis Mahallesi'ndeki caddede orta refüjde yürüyen bir çocuğun karşıya geçmek için aniden yola atladığı yer alıyor.

Görüntülerde, bu sırada caddede seyreden hafif ticari aracın sürücüsünün, aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapmasına rağmen hem çocuğa hem de park halindeki araca çarpması görülüyor.

Kazanın ardından çevredekilerin çocuğun yardımına koşması da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
