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Esenler'de Hafif Ticari Araç Alev Aldı

Esenler'de Hafif Ticari Araç Alev Aldı
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Esenler'de seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan hafif ticari araç, sürücü tarafından emniyet şeridine çekildikten sonra alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Esenler'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, O-3 kara yolundan Topkapı istikametine ilerleyen 34 FKM 17 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Sürücü Ramazan Yayla, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verirken, alevler bir süre sonra aracı tamamen sardı.

Bu sırada araçtan sızan yakıt nedeniyle alevler yola da yayıldı.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, patlama olasılığına karşı yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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