Esenler'de geri geri kayan araç depoya girdi; saniyelerle kurtuldular Güncel Haberler ESENLER'de yokuşu çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, suratla geri geri gelerek depoya girdi. ESENLER'de yokuşu çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, suratla geri geri gelerek depoya girdi. Depo önünden geçen yayaların saniyelerle faciadan döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuşu çıkarken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 16 GT 929 plakalı hafif ticari araç, bir anda geri geri gitmeye başladı. Surat gelen araç kaldırımı aşıp depoya girdi. O sırada kaldırımdan geçen çok sayıda kişi saniyelerle ezilmekten kurtuldu. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki kadın hafif yaralandı. Aracın tamamen içine girdiği depo zarar gördü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. "CANA GELMEDİ MALA GELDİ, ÖNEMLİ OLAN CANA GELMEMESİ" Depo sahibi Metin Arslan, "Burası bizim depomuzdu. Arkadaş buradan yokuş yukarı çıkarken, freni mi patlıyor, ne yapıyorsa suratla geliyor, dükkana giriyor. Komple araç dükkanın içindeydi. O arada yanında bir kadın vardı. Kadının omzu ile kolunda bir şeyler var dediler. Kimseye bir şey olmadı. Cana gelmedi, mala geldi, önemli olan can kaybı olmaması" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Fatih Güncel Haberler

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