Esenler'de genç kızın sokakta öldürülmesi davasında mütalaanın hazırlanması için dosya savcıya gönderildi

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Esenler'de genç kızın sokakta öldürülmesi davasında mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Tutuklu sanık Ümit Karakoyun, suça sürüklendiğini iddia ederken, maktulün annesi ise bunu doğrulamadı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Esenler'de genç kızın sokakta öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Karakoyun (26) ile tutuksuz sanık Mesut Gezer ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, maktul Asiyenur Atalay'ın (19) ailesi de hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaada bulunmak için süre ve sanık Karakoyun'un tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Karakoyun, dosyanın başından sonuna kadar suça sürüklendiğini ileri sürerek "Eğer diğer sanık Mesut Gezer bana alkol vermeseydi, böyle olmazdı. Ben silahı kendi elimle Asiyenur'un çantasına koydum. Arkadaşı buna şahittir. Beni çağırdığında önce gitmeyeceğimi söylemiştim ama sonra Mesut bana Asiyenur ile ilgili konuştu, bu nedenle gittim. Asiyenur bana tokat atınca bu olay oldu. Bir anlık sinirle oldu. Pişmanım." dedi.

Maktulün annesi Rahşan Atalay, "Doğru söylemiyor. Pişman falan değil." diyerek ağladı.

Sanık Mesut Gezer de suçsuz olduğunu ve sanık Karakoyun'un yalan söylediğini iddia etti.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine ve sanık Karakoyun'un tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümit Karakoyun'un 5 Mayıs 2022'de arkadaşlarının Esenler'deki evinden akşam saatlerinde ayrılan maktul Asiyenur Atalay'ı, aralarında geçen tartışmanın ardından silahla 2 el ateş ederek öldürdüğü, silahı da diğer sanık Mesut Gezer'in verdiği kaydediliyor.

İddianamede, sanıklardan Karakoyun'un "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, Gezer'in ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapse çarptırılması isteniyor.