Esenler'de Evini Gözetleyen Şüpheli Kameraya Yakalandı

ESENLER'DE Saniye Görgülü, pencereden evini gözetleyen kişiyle göz göze geldi. Görgülü'nün çığlığını duyan şüpheli evin önünden koşarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görgülü, "Hırsızlık için olduğunu düşünmüyorum. Bu hırsızlık değil tamamıyla röntgencilik. Direkt gözetliyordu. Çocuğum da var ve tedirginim" dedi.

Esenler'de yaşayan 35 yaşındaki Saniye Görgülü, dün saat 06.00 sıralarında penceresinin önüne gelen ve perdeyi açmaya çalışan kişiyle yüz yüze geleince çığlık attı. Çığlığı duyan şüpheli koşarak evin önünden uzaklaştı. Şüphelinin kim olduğunu anlamak için güvenlik kameralarını izleyen Görgülü, ikinci bir şoku da bu sırada yaşadı. Genç kadın aynı kişinin gece 01.00 sıralarında da evini gözetlediğini fark etti. Şikayette bulunmak için eşiyle birlikte polis merkezine giden Görgülü, şüpheliyle yolda bir kez daha karşılaştı. Aracın içinde olan Görgülü ve eşi şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olayın hırsızlık olmadığını düşündüğünü söyleyen genç kadın, "Bu hırsızlık değil tamamıyla röntgencilik. Bu direkt gözetliyordu" ifadelerini kullandı. Şüphelinin evin önünde yaptıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

RÜZGAR SİNEKLİĞİMİ AÇTI SANDIM

Yaşadıklarını anlatan Saniye Görgülü, "Ezana kalktım, daha sonra da eşimi işe göndereceğim diye uyumadım. Bu koltukta uzanıyordum. O gün çok sıcak vardı, camım açıktı. Rüzgar sinekliğimi açtı sandım. Elimde telefon haber okurken, kafamı kaldırmamla, bir el görüp, yüz yüze geldim. Perdemi açtığımı görünce bağırdım. Eşim de yataktan koştu geldi. Kaçtığı için hemen kameralardan baktık. Kameralardan olayı gördük. Mahalledeki komşum gece de aynı kişiyi söyleyince gece kayıtlarına da baktım. Ayakkabısı falan, aynı kişiydi. Kişiyi tanımıyorum, kimdir nedir bilmiyorum. Bu olayı yaşadığımız sabah emniyete giderken arabayla 200 metre ötede tekrar gördüm. Yakalayabilmek amacıyla onu kovaladık, yakalasaydık polise teslim edecektik. O gene kaçtı. Ürkütücüydü. Bu gece uyurken ilk defa camımızı kapattık. İster istemez tedirginiz çünkü buralarda gördüğümüz ilk olay bu" dedi.

"HIRSIZLIK DEĞİL TAMAMIYLA RÖNTGENCİLİK"

Görgülü, "Elini görüp camı açtığında bağırırken sesim titredi, konuşurken hala o anları yaşıyormuş gibi sesim yine titriyor. Kendine elinde telefonla biriyle konuşuyormuş süsü veriyor. Telefonu bir araç olarak kullanıyor. Kamerası açık mı değil mi bilmiyorum. Çok sıcaktı gece hepimiz ayaktaydık, telefonla konuştuğunu anlasak sesi duyardık. Gerçeği de sabah görünce bağırışıma zaten bütün mahalle ne oluyor diye şaşırdı. Daha önceki kayıtlara henüz bakma şansım olmadı. O da daha yeni aklıma geldi. Ben eski karakolumuzun yerine bir karakol rica ediyorum. Gerçekten eski karakolumuz gittiğinden beri bu bölgede güvensizlik daha çok. Hırsızlık için olduğunu düşünmüyorum. Demirlikten nasıl içeri girip de hırsızlık yapabileceksiniz? Bu hırsızlık değil tamamıyla röntgencilik. Bu direkt gözetliyordu. Kendi çocuğum da var ve tedirginim, böyle insanlar yüzünden insanların başı derde giriyor. Emniyete de gittim zaten, şikayette bulunmak için. Görüntüleri de verdim. Yüz tarama sistemiyle bakacaklarını, işlem başlattıklarını söylediler" ifadelerini kullandı.