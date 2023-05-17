Esenler'de evde bırakılan iki çocuk yangında ağır yaralandı

ESENLER'de 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, evde yanlız bırakılan biri 1 buçuk diğeri 5 yaşındaki iki çocuk ağır yaralandı. Alışveriş yapmak için gittiği marketten dönen Anne Fatma H.'nin kapıyı açarak dumanların arasından çocukları çıkardığı öğrenildi.

Yangın, 15 Mayıs Pazartesi Günü saat 14.30 sıralarında Birlik Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bilinmeyen nedenle çıktı. İddiaya göre, Fatma H., 2 çocuğunu evde yalnız bırakarak, alışveriş yapmak için markete gitti. O sırada çocukların bulunduğu odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları ve çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler, yangına müdahale etmeye çalıştı. Alışverişten dönen Fatma H. kapıyı açarak iki çocuğunu çıkardı. Fatma H. komşularında yardımıyla çocukları hastaneye götürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ağır yaralanan Muhammed H.(5) ve Ayşenur H.(1.5)'in tedavileri devam ederken, hayati tehlikelerin olduğu öğrenildi.

"O ANI UNUTMAYACAĞIM"