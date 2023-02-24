ESENLER'DE EŞİNİ KAYINVALİDESİNİ VE YENGESİNİ SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 51 YIL HAPİS

ESENLER'de boşanmak isteyen eşini ile kayınvalidesini ve yengesini silahla yaralayan Süleyman Kiraz, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan toplamda 51 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Kiraz bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada son kez savunma yapan sanık Kiraz, "Ben şimdiye kadar doğruların peşindeydim. Bugün dünya yarın ahiret, kesinlikle yalan konuşmadım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa eşi Şengül Kiraz'a karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 2 ay, kayınvalide ve yengesine karşı aynı suçtan ayrı ayrı 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Silah tutukluluk yaptığı için yaralanmayan yenge Yıldız Keçeci'nin oğlu Muhammet Keçeci'ye karşı ise yine aynı suçtan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Kiraz'a toplamda 51 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Duruşma sonrası sanık Kiraz, mahkeme heyetine 'Ben bunu hakketmedim' dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Şengül Kiraz ile sanık Süleyman Kiraz'ın 35 yıllık evli oldukları belirtildi. İddianamede sanık Süleyman Kiraz'ın olay günü eşi Şengül Kiraz ve kayınvalidesi Güzel Keçeci'nin bulunduğu eve ruhsatsız tabanca ve 41 adet dolu fişekle gittiği belirtilerek, öldürme kararıyla ve direkt hayati bölgelerine ateş ettiği değerlendirmesi yapıldı. İddianamede, sanık Süleyman Kiraz hakkında 'Tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 3 kişiyi 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.