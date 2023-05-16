Esenler'de eşi ile oğlunu öldürdü; Polise not atıp intihar etti

Olay, saat 07.00 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İnan Taşçı (51), borçları sebebiyle kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından İnan Taşçı, önce eşi Gülay Taşçı (39)'yı daha sonra da oğlu Efe Taşçı(19)'yı silahla vurarak öldürdü. İnan Taşçı, yakınlarını arayarak eşinin ve oğlunu öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İnan Taşçı'nın pencereden rastgele ateş ettiğini gördü.

POLİSLERE NOT YAZILI KAĞIT ATTI

OPERASYON DÜZENLENECEĞİ SİLAH SESİ DUYULDU

Gülay Taşçı ve Efe Taşçı'nın cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay sırasında çevrede olan bir vatandaş ise, "Defalarca silah sesi duydum .Polis zaten burasını kapatmıştı Birden fazla silah sesi duyduk. Daha sonra özel harekat ekiplerini gördük" dedi.