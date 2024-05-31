Esenler'de Engelli Kıza Cinsel İstismar İddiası: İş Yeri Sahibi Yakalandı

Esenler'de yanında çalıştırdığı 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iş yeri sahibi yakalandı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında çalışan çocuğun teyzesi, dün sosyal medyadan bir video yayınlayarak, yeğeninin patronu tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, yüzde 40 engeli olduğu öğrenilen çocuğun, 30 Mayıs'ta ailesine, 40 gündür yanında çalıştığı patronu A.K. tarafından cinsel istismara uğradığını anlattığı belirlendi.

Polisler tarafından aynı gün Başakşehir'de yakalanan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.