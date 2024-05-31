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Esenler'de Engelli Kıza Cinsel İstismar İddiası: İş Yeri Sahibi Yakalandı

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Esenler'de bir giyim mağazasında çalışan 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iş yeri sahibi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, çocuğun cinsel istismar olayını ailesine anlattığı belirlendi. Şüpheli, polisler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Esenler'de yanında çalıştırdığı 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iş yeri sahibi yakalandı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında çalışan çocuğun teyzesi, dün sosyal medyadan bir video yayınlayarak, yeğeninin patronu tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, yüzde 40 engeli olduğu öğrenilen çocuğun, 30 Mayıs'ta ailesine, 40 gündür yanında çalıştığı patronu A.K. tarafından cinsel istismara uğradığını anlattığı belirlendi.

Polisler tarafından aynı gün Başakşehir'de yakalanan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Esenler Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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