Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Trump'tan ateşkes için Ukrayna'ya çağrı: Derhal kabul etmeli
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Esenler'de Elinde Satırla Sokakta Gezen Genç Yakalandı

Esenler'de Elinde Satırla Sokakta Gezen Genç Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası elinde satırla sokakta gezen 14 yaşındaki E.D. yakalandı. Hakkında soruşturma başlatıldı.

Esenler'de elinde satırla sokakta gezen zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mayıs'ta bir kişinin elinde satırla sokakta dolaştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları saha çalışmasında şüphelinin 14 yaşındaki E.D. olduğunu belirledi.

Zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı
Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste goller

Mücadelede goller peş peşe! Tempo inanılmaz
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.