ESENLER'DE EKMEKTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI ESENLER'de mahalle bekçileri, şüphe üzerine durdurdukları kişide yaptıkları aramada, poşetteki ekmeğin içerisinde 3 parça halinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi. ESENLER'de mahalle bekçileri, şüphe üzerine durdurdukları kişide yaptıkları aramada, poşetteki ekmeğin içerisinde 3 parça halinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı. Havalimanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında mahalle bekçileri, şüphelendiği Ahmet D.'yi durdurarak, arama yaptı. Üzerinden bir şey çıkmayan şüphelinin elindeki poşet bekçilerin dikkatini çekti. Poşette bulunan 2 bütün ekmeği gören bekçiler, ekmeğin içinde uyuşturucu olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ahmet D., Atışalanı Polis Merkezi'ne götürüldü. Ahmet D.'nin uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. Görüntü dökümü Cep telefonu görüntüsü -Ekmekten uyuşturucu maddenin tespit edilmesi -Şüphelinin görüntüsü - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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