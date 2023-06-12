Esenler'de bir kişi, duraktaki park halinde bulunan İETT otobüsünü çalıp tur attı. Hırsızın otobüsü çaldığı ve tur attıktan sonra Bağcılar'a park ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli yakalandı.

Esenler'de duraktaki İETT otobüsünü çaldı... O anlar kamerada

İETT otobüsünü çalarak gezen ve ardından Bağcılar'a bırakan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Esenler'de bir kişi, duraktaki park halinde bulunan İETT otobüsünü çalıp tur attı. Hırsızın otobüsü çaldığı ve tur attıktan sonra Bağcılar'a park ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenler'de 8 Haziran Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şoför durakta sıra beklerken, bir kişi park halindeki İETT otobüsüne binerek çaldı. Bir süre dolaşan hırsız, ardından İETT otobüsünü Bağcılar'a terk etti.

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Olayın ortaya çıkmasının ardından Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada şüphelinin otobüsü çaldığı ve dolaştığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerden otobüsü takip eden ekipler, bir süre sonra otobüsü Bağcılar'da terk edilmiş olarak buldu. Kimliği tespit edilen şüpheli Mustafa K.'yı Bağcılar'da gözaltına aldı. Şüphelinin 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.