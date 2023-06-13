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Esenler'de düğün konvoyundan havaya ateş açıldı, 8 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü

Esenler'de düğün konvoyundan havaya ateş açıldı, 8 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü

Güncel Haberler

Esenler'de düğün konvoyundan havaya rastgele ateş açılması sonucu, saçmalar 8 yaşındaki Zeynep'in odasının camlarına isabet etti. Olayda ölümden dönen Zeynep'in annesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

ESENLER'DE iddiaya göre, sokakta silahla havaya rastgele ateş açıldı. silahtan çıkan saçmalar bu sırada kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep'in odasının camlarına isabet etti. Çığlık atarak diğer odadaki annesinin yanına koşan Zeynep, ölümden dönerken, düğün konvoyunun görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar akşam saatlerinde Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün için araçlarla oluşturulan konvoydan havaya silahla rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan onlarca saçma bir evin camına isabet etti. O sırada odasında kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep, camların çatlamasının ardından korkuyla annesinin yanına koştu. Odanın halini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Evin içerisinde inceleme yapan ekipler, havaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK

Anne Aylin Minas, Akşam saatlerinde yemek yemek için hazırlanıyorduk. Silah sesleri duydum ve kendime kendime 'Umarım kimseye birşey olmaz' dedim. O sırada kızım çığlıklarla odasından geldi. Anne camımız çatladı camda delikler olduğunu söyledi. Sonra geldik baktık camlar delinmiş vaziyette. Direk 155 polise haber verdim. Geldi ekipler baktı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir korku yaşadık. Gördünüz zaten siz de buranın halini  diye konuştu.

Öte yandan düğün konvoyunun görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenler Güncel Haberler

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