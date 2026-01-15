Haberler

Esenler'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli dron takibiyle yakalandı

Güncelleme:
Esenler'de yapılan dron destekli denetim sırasında, şüpheli hareketleriyle dikkati çeken iki kişi yakalandı ve üzerlerinden 2,45 gram uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

Esenler'de, dron destekli düzenlenen denetimde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Çifte Havuzlar Mahallesi'nde dron destekli denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark eden bir şüphelinin, elindeki uyuşturucu maddeyi uzağa fırlattığı tespit edildi.

Dronla yapılan takip sonucu şüpheliler B.A. ve F.K. yakalandı. Yapılan üst aramasında toplam 2,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

