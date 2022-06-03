Esenler'de dönerciyi kurşunladılar - Haberler

Esenler'de dönerciyi kurşunladılar ESENLER'de iki şüpheli gece yarısı dönerciyi kurşunladı. ESENLER'de iki şüpheli gece yarısı dönerciyi kurşunladı. Şüphelilerin saldırı anları kameraya yansıdı. Turgut Reis Mahallesi'nde gece yarısı kapalı olan dönercinin önüne gelen iki kişiden biri, silahla dükkanı kurşunladı. Şüpheliler daha sonra buradan ayrıldı. Şüphelilerin dönerciyi kurşunladıkları anlar, kameraya yansıdı. İş yeri sahibi Said Koca, "Kimseyle herhangi bir sorunum, kavgam yok. Ne amaçla ve kim yaptı bilmiyorum. Hobi olarak mı yaptılar bilemiyorum. Çok rahatlar. Kimseyle bir husumetim yok, tehdit aldığım yok. Kendi halimizde esnafız. Dükkan açık olsaydı muhtemelen kurşunlar bize isabet ederdi. 4 kişi buradaydık. Çıktıktan 10 dakika sonra böyle bir olay oldu. " dedi. Esnaf Yılmaz Erdoğan ise, "Esnafın kimseyle bir sorunu yok. İki kişi geçerken yoldan sıkarak gitmişler." diye konuştu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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