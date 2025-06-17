Esenler'de Dolandırıcılık İddiasıyla Tutuklama

Esenler'de kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp 1 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçede ikamet eden S.Y. (24), telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce dolandırılıp ziynet eşyalarının alındığı gerekçesiyle 28 Nisan'da polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmada, S.Y'nin kendisini telefonla arayan kişinin yönlendirmesiyle evine gelen şüpheliye 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını elden teslim ettiği belirlendi.

Ekipler, müştekiyi cep telefonuyla arayan ve ziynet eşyalarını teslim alan şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.Y'nin çeşitli suçlardan 8 kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.