Esenler'de Dini Nikahlı Eşine Darbede Bulunan Şüpheli Serbest Bırakıldı

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Esenler'de bir kişinin dini nikahlı eşini 1 yaşındaki çocuğunun yanında darbetmesi, cep telefonuyla kaydedildi. Olayın ardından polis şüpheliyi gözaltına aldı, ancak eşinin şikayetçi olmamasıyla serbest bırakıldı.

Esenler'de, bir kişinin dini nikahlı eşini çocuğunun yanında darbetmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Tuna Mahallesi'nde, 12 Temmuz'da E.D, dini nikahlı eşi S.Ö. ile 1 yaşındaki çocuğuyla sokakta yürürken henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.D, S.Ö'yü darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheli gözaltına alındı.

S.Ö'nün şikayetçi olmaması üzerine şüpheli E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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