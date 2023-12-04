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Esenler'de Deprem Sonrası İhbar: Herhangi Bir Hasar Tespit Edilmedi

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Bursa Gemlik merkezli depremlerin ardından Esenler'de bir binada hasar olduğu ihbarı yapıldı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Gemlik merkezli 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Esenler'de bir binada hasar olduğu ihbarı yapıldı. Ekiplerin incelemelerinin ardından binada herhangi bir hasar olmadığı anlaşıldı.

Sabah saatlerinde Gemlik merkezli  5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul'da 2 binada çatlak olduğu ihbarı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Esenler'de 1 ve Küçükçekmece'de 1 binada çatlak olduğuna dair ihbarların olduğunu açıkladı. Esenler Tuna mahallesinde bulunan binaya ihbarın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenler Belediyesi İmar ve Fen İşleri ekipleri giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerde binanın taşıyıcı sistemi ile kolon ve kirişlerinde herhangi bir hasar olmadığının anlaşılması üzerine ekipler binadan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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