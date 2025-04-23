Esenler'de Deprem Sonrası Çatıdan Beton Parçaları Düştü

ESENLER'de 2 katlı binanın çatısında bulunan beton parçalar, depremden 2 saat sonra yola düştü. İhbar üzerine bölgeye binayı incelemek üzere ekipler sevk edildi.

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 2 saat sonra, Fevzi Çakmak Mahallesi 1140 Sokak'taki 2 katlı bir binanın çatısındaki beton parçalar yola düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolleirnde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Binayı incelemek üzere adrese gelen belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.