Esenler'de Polis Memuru Otomobilin Çarpması Sonucu Şehit Oldu
Esenler'de denetim sırasında otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kaza, Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Peksoy'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Peksoy, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, ESENLER'de, denetim sırasında otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 13.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. Caddede denetim yapan polis araçlarına çarpan otomobil, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubede polis memuru olarak görev yapan Mustafa Peksoy'a da çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Peksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Peksoy, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.