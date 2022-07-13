Esenler'de çöp kamyonunun altında kalan kişi ağır yaralandı İstanbul Esenler'de bir yayanın çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi. İstanbul Esenler'de bir yayanın çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi. Fatih Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Abidin Mimarlar (61), bu sırada ters yönden gelen çöp kamyonunun altında kaldı. Mimarlar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Mimarlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mimarlar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada, kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel Fatih Mahallesi Esenler Fatih Güncel Haberler

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