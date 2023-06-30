Esenler'de ceviz ağacı, 2 aracın üstüne devrildi

İSTANBUL - Esenler'de 10 metre uzunluğundaki ceviz ağacı, köklerinin çürümesi sonucu park halindeki 2 aracın üstüne devrildi. Olayda yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu.

Olay, saat 18.30'da Esenler Turgut Reis Mahallesi 469. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ceviz ağacı, köklerinin çürümesi sonucunda park halindeki iki otomobilin üstüne devrildi. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç ekiplerce kesilerek kaldırıldı. Cadde polis ekiplerince bir süre trafiğe kapatılırken ağacın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yaşanan olay sonrası otomobil sahibi Abdurrahman Karabulut, " 30 dakika önce bir telefon geldi. Ağaç devrilmiş ve park halindeki iki aracımızın üstüne düştü. Eski bir ağaçtı. Kökü çürümüş. Altında kalan iki aracımız var. Maddi bir hasarımız var. Tek tesellimiz, işlek bir cadde ama yoldan geçenlerin canına bir şey olmadı. Yaralımız yok. Daha önce aracımızla memlekette bir kaza yapmıştık. Buraya getirdik bu sefer de ağaç devrildi. Olay sonrası ekipler burada itfaiye, zabıta geldi. Tutanaklar tutuldu. Şu anda yolu açıyorlar" dedi.