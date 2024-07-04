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Esenler'de Çatlaklar Nedeniyle Apartman Tahliye Edildi

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Esenler'de yapımı devam eden bir inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı binada çatlaklar artınca apartman sakinleri tahliye edildi.

ESENLER'de yapımı devam eden bir inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı binada önceden oluşan çatlaklar daha da artınca apartman sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen zabıta ekipleri binada oturanları tahliye ederek otele yerleştirdi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1120 Sokak'ta yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı bir binada daha önceden oluşan çatlaklar daha da artınca bina sakinleri durumu belediye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Esenler Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin binada yaptığı inceleme sonrası herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanda oturanlar tahliye edildi. Binadan tahliye edilenler belediye ekiplerinin belirlediği otellere yerleştirilmek üzere araçlarla götürüldü. Gece boyu zabıta ekipleri bina ve çevresinde önlem aldı. Gündüz saatlerinde binadaki çatlakların detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.

"ÇATLAKLAR ARTINCA TEDİRGİN OLDUK"

Tahliye edilen binada oturan Velit Acar, "Evet binayı tahliye ediyorlar. Yan tarafta bir inşaat çalışması oldu. Kazı yapılınca bizim balkonda çatlaklar oluştu, biz de belediyeye haber verdik. Geldiler yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Bizi otele yerleştiriyorlar. Daha önce çok eskiden de çatlaklar vardı. Bodrum kattaki çatlaklar biraz daha artınca tedirgin olduk. Üst katlardakiler de eski ama biraz daha artmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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