Esenler'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Esenler'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Esenler'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 1112. Sokak'taki 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tüm daireyi ve çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve zabıta ekipleri ise hasar oluşan çatıdan kopan parçaların düşme ihtimaline karşı bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
