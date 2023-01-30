Esenler'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi tutuklandı

İstanbul Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Serdar S. (45) dün Turgut Reis Mahallesi 514 Sokak'ta, boşanma aşamasındaki eşi Canan S. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar S'nin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Canan S, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Serdar S, polis ekiplerince İpekyolu Caddesi'nde aracında, kullandığı silahla yakalandı.

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Canan S'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Canan S'nin cenazesinin Samsun'un Alaçam ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli Serdar S, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli Serdar S'nin tutuklanmasına karar verildi.

Ablasına mesaj atmış

Canan S'nin ablası Ülkü Uz, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, Serdar S'nin olayın ardından WhatsApp'tan kendisine "Canan öldü" şeklinde mesaj attığını söyledi.

Uz, ikilinin sürekli kavga ve tartışma halinde olduklarını anlatarak, bir yeğeninin de amcasının istismarına uğradığını öne sürdü.

Olayı kendilerine çok geç söyleyen kardeşinin bu nedenle Ankara'ya gittiğini, bir süre kadın sığınmaevinde kaldığını belirten Uz, şüpheli Serdar S. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu savundu.