Esenler'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü Güncel Haberler Esenler'de eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Esenler'de eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Turgut Reis Mahallesi 514 Sokak'ta boşanma aşamasında olduğu karısı C.S. ile tartışan kimliği öğrenilemeyen kişi, sokak ortasında eşini silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Esenler Güncel Haberler

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